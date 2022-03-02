Российский корабль выпустил ракеты в гражданское иностранное судно

Российский корабль выпустил ракеты в гражданское иностранное судно8
- 2.03.2022, 20:50
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Корабль РФ атаковал судно, которое стояло на рейде в порту.
Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну Banglar Samriddhi (под флагом Бангладеш) в порту Ольвия в Николаевской области.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.
"По информации филиала Ольвия, в 17:25 Banglar Samriddh (флаг Бангладеш), которое стоит на рейде п. Ольвия, ВМС РФ нанесен ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Судно зашло 23.02.2022 и стояло в ожидании погрузки без возможности выхода.