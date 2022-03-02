Генасамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России о выводе войск 16 2.03.2022, 21:10

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Режим Лукашенко голосовал против резолюции.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить агрессию против Украины и вывести войска с с территории Украины в ее международно признанных границах, то есть включительно с Крымом и Донбассом.

За принятие резолюции проголосовало 141 государство, против высказались пять — Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия. 35 стран воздержались, среди них Индия, Казахстан, Китай, Куба, Ирак, ЦАР и другие.

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