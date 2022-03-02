Поставки пива в Беларусь прекратили чешские производители 4 2.03.2022, 21:29

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Это связано с войной в Украине.

Поставки пива в Беларусь и Россию из-за событий в Украине прекратили крупнейшие производители пива в Чехии, сообщает газета Lidovky.cz.

Речь идет о компаниях Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.

«В настоящее время принято решение не принимать заказы на нашу продукцию из России, которая принадлежала экспортным рынкам Pilsner Urquell и Kozel. Это касается и Беларуси. На данный момент мы концентрируемся на гуманитарной помощи для народа Украины», — заявил представитель Prazdroj Зденек Коварж.

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