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Мэр Чернигова объявил вознаграждение за пойманных российских оккупантов

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  • 2.03.2022, 21:37
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Мэр Чернигова объявил вознаграждение за пойманных российских оккупантов
Владислав Атрошенко

Первые суммы уже выплачены.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать денежное вознаграждение за подбитую вражескую технику, убитых или плененных российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

"Мэр Чернигова заплатил за пойманных оккупантов, как и обещал", - написал он.

На снимке, опубликованном Геращенко, можно заметить, что премию мэр Чернигова заплатит за двух российских пленных - майора Леонида Щеткина и солдата Дмитрия Опойкова - по 300 долларов за каждого.

Отметим, буквально во вторник, 1 марта, мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о вознаграждении за подбитую вражескую технику БТР (150 тысяч гривен), БМП (200 тысяч гривен) или танк (250 тысяч гривен). Также он объявил награду и за сдавшихся в плен или убитых оккупантов - в размере 300 долларов.

Как сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, деньги выплачивают после подтверждения данных от командования подразделения.

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