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Украинки из Конотопа применили против российских оккупантов «черную магию»

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  • 2.03.2022, 22:00
  • 6,010
Украинки из Конотопа применили против российских оккупантов «черную магию»

Видеохит.

Местные женщины Конотопа честно предупредили оккупантов, что после вторжения в Украину они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения, передает unian.net.

"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп, тут каждая вторая женщина - это ведьма. У тебя завтра х*й стоять не будет", - говорит женщина на видео, обращаясь к российскому военному, сидящему на танке.

Соответствующая видеозапись облетела множество новостных Telegram-аккаунтов.

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