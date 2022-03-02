Украинки из Конотопа применили против российских оккупантов «черную магию»3
- 2.03.2022, 22:00
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Видеохит.
Местные женщины Конотопа честно предупредили оккупантов, что после вторжения в Украину они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения, передает unian.net.
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп, тут каждая вторая женщина - это ведьма. У тебя завтра х*й стоять не будет", - говорит женщина на видео, обращаясь к российскому военному, сидящему на танке.
Соответствующая видеозапись облетела множество новостных Telegram-аккаунтов.