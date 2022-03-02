США вводят новые санкции в отношении режима Лукашенко 2.03.2022, 22:10

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Режим привлекут к отвественности.

США введут новые санкции в отношении России и Беларуси «в ответ на жестокое вторжение президента Путина в Украину». Об это говорится в заявлении Белого дома.

«Соединенные Штаты предпримут меры, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину», — говорится в сообщении.

США введут дополнительные санкции против организаций, «которые вносили вклад в поддержку российских и белорусских служб безопасности, военного и оборонного секторов и/или военных и оборонных исследований».

Также Белый дом распространит введенные против России жесткие меры экспортного контроля и на Беларусь.

«Министерство торговли распространит строгую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь. Это действие поможет предотвратить перенаправление товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию», — говорится в заявлении.

В отношении России США вводят экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли России. Кроме того Белый дом вводит полные блокирующие санкции в отношении 22 российских предприятий оборонного сектора.

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