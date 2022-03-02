Белоруска в Ирпени: Единственный выход — это стоять и не отдать землю варварам из РФ 1 2.03.2022, 22:28

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Местные жители готовы бороться за свою свободу.

Война в Украине, развязанная Путиным – это одно из наиболее трагических событий в 21 веке. Внимание всего цивилизованного мира приковано к Украине, которая борется за нашу и вашу свободу. О том, что происходит в украинском городе Ирпень и рядом, журналисты Радыё Рацыя поговорили с белоруской Аленой Толстой:

— В каком месте вы сейчас находитесь?

— Хочу начать наш разговор с девиза, который звучит сейчас по всему миру - Слава Украине! И Жыве Беларусь! Сейчас я нахожусь под Киевом, в Ирпени. Это первая линия обороны Киева. Здесь оборона проходила и в 1941 году, сейчас через нее продолжается натиск и наступление российских войск, которые через белорусскую границу идут с северо-западного направления на Киев. И видеть своими глазами, как местные ребята из территориальной обороны мужественно борются, как отстаивают свою землю, свое место, это конечно и трагическая вещь, но в то же самое время очень вдохновляющая, вижу как здесь вершится история.

Я очень впечатлена местной администрацией, начиная от мэра, и всем остатком администрации. Они все держатся вместе, и постоянно информируют общество, что происходит, предупреждают, вдохновляют. Это действительно те люди, которые несут ответственность за свое место, свой город. Очень большая разница с теми людьми, которые ставленники Лукашенко в Беларуси. Здесь бои идут очень жарко, ночью тоже. Идут бои за Гостомель, аэропорт Антонов, завод Антонов. Эта борьба за Гостомель, за аэропорт, за место высадки для российских войск продолжается все время. Окрестные поселения в крайне тяжелом состоянии, потому что вместе с людьми в «цельняшках» из ВДВ идут кадыровцы. Они просто расстреливают те дома, которые находятся вдоль так называемой Варшавской трассы, выселяют местных жителей, грабят.

Раз я была утром в магазине, здесь их немного работает, но они работают, большая очередь, люди делятся информацией, приходят издалека. Они говорили о том, что этими кадыровцами разграблена Бродянка. Но идет зачистка улиц, вылавливают этих преступников, берут в плен, расстреливают. Большая колонна, более 200 единиц военной техники перед этим была просто уничтожена вместе с теми, кто пришел сюда, на украинскую землю. Поэтому украинские вооруженные силы борются. Территориальная оборона — это просто люди, которым дали каски, бронежилеты, и то, что было из оружия под рукой. Они настолько сильно борются, что только почет и уважение для них от всех людей. Когда люди встречают их на улице, они просто кричат «Спасибо вам!». И все, что вдохновляет местных жителей, это осознание того, что они на своей земле, и эту землю, которую они с такой любовью отстраивали, украшали, это местечко последние годы настолько украшено, настолько чистота, порядок: площадки, велодорожки разрушается на их глазах, то конечно большое горе и боль для украинской земли. Но и единственный выход - это устоять и не отдать эту землю варварам, которые разрушают все вокруг себя.

— Я видела видео из Ирпеня: на дороге лежат разбитые машины, войсковая российская техника. Мужчина говорит, что это побили кадыровцев. Мрачные руины некогда красивых домов, картина просто страшная, но быть там еще страшнее. Почему вы не выехали по гуманитарному коридору вместе с белорусами приехавшими в Польшу из Украины?

— В Украине я оказалась не потому, что сюда бежала, я приехала абсолютно сознательно, чтобы быть источником информации о том, что происходит в Беларуси. К сожалению, в августе 2020 года, когда белорусы восстали за свои права и свободы, и за независимость своей страны, здесь в Украине очень плохо осознавали, что вообще происходит. Рейтинг Лукашенко здесь был высокий. Именно здесь я слышала, что Лукашенко оказывается «батька», чего я никогда не слышала в Беларуси. Поэтому говорить о необходимости поддержки белорусов, поддержки нашей борьбы для меня было очень важно. На сегодняшний момент эта задача еще более важна. Потому что я вижу гибридную войну, начатую информационную кампанию против Беларуси, что Беларусь — враг Украины, что белорусская армия идет сюда в Украину, что белорусов здесь нужно убивать. И для меня очень важно сказать, что враг у нас один – это путинская Россия. Что белорусы сегодня также находятся под оккупацией. Мы видели и в день «референдума», и день позже проводились зачистки и задержания. Я на связи с Минском, я знаю, что там очень много каких–то военных машин - не только автозаки, а стоят военные машины с военными внутри.

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