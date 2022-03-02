закрыть
2 марта 2022, среда, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский бизнесмен объявил награду за арест Путина

  • 2.03.2022, 22:45
  • 13,146
Российский бизнесмен объявил награду за арест Путина
Александр Конаныхин

Александр Конаныхин обратился к российским офицерам.

За голову Владимира Путина объявлена награда в один миллион долларов за вторжение России в Украину. Деньги получит тот, кто арестует диктатора. Или уничтожит.

Об этом он написал российский бизнесмен Александр Конаныхин на своей странице в Facebook, передает РБК.

Такую колоссальную сумму денег 55-летний предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством".

"Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он.

"Как этнический русский и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - добавил Конаныхин.

Отметим, что изначально пост бизнесмена сопровождался изображением с фотографией Путина и словами "разыскивается живым или мертвым Владимир Путин за массовое убийство".

Однако Facebook счел эту картинку неэтичной и бизнесмен ее убрал.

Добавим, что Конаныхин является одним из первых банкиров постсоветской России.

В 1996 году бизнесмен по обвинению, сфабрикованному российскими властями, попал в американскую тюрьму.

Через год его оправдали и выпустили, а еще через некоторое время Конаныхину предоставили политическое убежище. Ведь ему в России "за откровенную критику Ельцина и Путина грозила смертельная опасность".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик