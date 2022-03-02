Под Крутами ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов

Под Крутами ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов6
- 2.03.2022, 23:17
- 8,570
Тела интервентов вывозили на двух КамАЗах.
Под Крутами в Черниговской области состоялось сражение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны с российскими оккупантами. В результате этого силы РФ потерпели "ошеломительное поражение".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Оперативный ВСУ", об этом сообщили в Крутовской общине.
По свидетельству жителей общины, украинская армия уничтожила около 200 российских солдат и офицеров. Тела погибших оккупантов на двух КамАЗах увезли в сторону Сумской области.
"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", - говорится в сообщении.