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В Украине заблокировали белорусские и российские карты

  • 2.03.2022, 23:45
В Украине заблокировали белорусские и российские карты

Такое решение принято в качестве очередного шага в финансовой обороне Украины.

Украина заблокировала на своей территории карты, выпущенные банками России и Беларуси. Об этом в среду сообщил Национальный банк Украины.

«Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине», — сообщил регулятор.

Нацбанк уточнил, что с 1 марта запрещено зачисление средств на счета клиентов — физических лиц по переводам, которые были инициированы с использованием платежных карт, эмитированных банками России и Беларуси, а также прием в Украине таких карт, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных.

Регулятор уточнил, что такое решение принято в качестве очередного шага «в финансовой обороне Украины», при этом и Россия, и Беларусь названы агрессорами.

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