Как Россия превратилась в «младшего брата» Китая Илия Куса

20.03.2022, 0:55

1,432

Илия Куса

Владимир Путин не смог продемонстрировать всем, что он крутой парень.

Долго ждал, пока американцы выложат свою версию разговора, с комментариями и реакциями, разумеется. В отличие от китайцев, которые уже знали, что хотят опубликовать, в США думали, как это подать.

В общем, я интерпретирую этот разговор так.

Китай фактически предложил США выйти на временные договоренности по совместному обустройству нового миропорядка, в ядре которого будет их дуумвират/биполярный баланс сил.

США думают и четкого ответа не имеют (по крайней мере, публично). В Вашингтоне не уверены, стоит ли брать такую паузу и начинать предметные разговоры с Пекином, или же дальше пользоваться ситуацией с Украиной, дабы обострять противостояние с КНР.

России, судя по всему, отводят второстепенную роль в мировых делах. Владимир Путин не смог продемонстрировать всем, что он крутой парень, который может сидеть за столом со взрослыми. Увязнув в войне в Украине, ему не удалось показать, что он способен эффективно и решительно отстаивать свой глобальный интерес.

Для Китая РФ становится тем самым "младшим партнером", который им и был нужен (а вовсе не мощная самодостаточная Россия с гипер-реваншистскими амбициями). Для США РФ перестает быть критической угрозой для НАТО и, в лучшем случае, получает статус регионального государства. Все еще будет зависеть от исхода военного похода Путина в Украину.

Ключевое сейчас - позиция США. По тому, что я вижу, в администрации Байдена как-то хаотично мечутся от жесткого набрасывания на вентилятор в адрес Китая до закидывания голубиных фраз типа "нам не нужна холодная война". Выглядит пока confusing.

Китай уже давно определился. Последние две недели они повторяют одно и то же.

Во-первых, Пекин хочет на пару с США определять мировую повестку в следующие десятилетия, и хочет признания этого от Штатов. В качестве доказательства такого признания, китайцы хотят играть свою роль в качестве гарантов по ситуации в Украине, и могут помочь решить этот вопрос как бы через "средний вариант" - нейтралитет Украины и закрепление за нами функционала "моста" между Востоком и Западом, одинаково важного для всех.

Во-вторых, Китай предлагает двигаться не в логике воспроизведения "холодной войны" с разделением мира на противоборствующие блоки, а в логике формирования новых геополитических пространств и, соответственно, новой архитектуры безопасности, в которой Запад безусловной инициативы иметь не будет.

В-третьих, Китай предлагает путь условного "перемирия", то есть продолжение соперничества с США, но в более безопасном и упорядоченном формате, без резких движений и фанатизма (например, попыток ввести санкции против КНР, напрямую поддерживать Россию военным способом или разворачивать все новые системы вооружений и рисовать новые линии разделения).

Короче говоря, разговор был знаковым. Это важный момент в процессе переформатирования глобального баланса сил. Пока что не было ни "перемоги" ни "зрады" для Украины.

Илия Куса, unian.net

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».