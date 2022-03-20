Bloomberg: Торговые отношения России и КНР осложнились из-за войны в Украине 20.03.2022, 8:07

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Банки приостановили финансирование закупок, а торговцы борются с логистикой.

Торговые отношения Китая и России усложнились после нападения российской армии на Украину, что вызывает вопросы о будущих поставках энергоресурсов, металлов и сельскохозяйственных культур, приводит статью Bloomberg «Новое время».

Как пишет агентство, после начала войны китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегали поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из России.

Сразу после вторжения в Украину китайские официальные лица заявили, что не согласны с односторонними санкциями и продолжат нормальные торговые отношения с Россией.

В то же время банки приостановили финансирование закупок, а торговцы борются с логистикой. Агентство отмечает, что совсем недавно министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин не хочет попадания под санкции.

«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск», — говорится в отчете консалтинговой компании Capital Economics.

В то же время аналитики Sanford C. Bernstein отмечают, что Китай не может последовать примеру международных компаний и выйти из своих российских энергетических активов.

Также в Bloomberg отмечают, наличие ряда нерешенных логистических проблем, которые относятся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня.

По данным агентства, после начала вооружённого конфликта китайские покупатели и кредиторы начали избегать поставок сырьевых ресурсов из РФ. В том числе поставок угля и сырой нефти.

Bloomberg отмечает, что поставки палладия из России в КНР увеличился в последние годы и теоретически может увеличиться еще больше. Отрицательно повлиять на каналы поставок потенциально могут зарегистрированные в Европе компании, которые производят большую часть каталитических нейтрализаторов, продаваемых в Китае.

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