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ПВО Украины сбила три российских вертолета

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  • 20.03.2022, 8:10
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ПВО Украины сбила три российских вертолета

Противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе.

Украинская противовоздушная оборона сбила три вертолета российских агрессоров 19 марта.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе.

«Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!», — говорится в заявлении.

Воздушные силы ВСУ также отметили, что для перевыполнения этого плана, Украина ожидает от союзников современных систем ПВО и истребителей, пока успешно избивают оккупантов оружием 80-х годов выпуска.

«Рашисты применяют против нас новейшее оружие — гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов», — резюмируется в сообщении.

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