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Зеленский: В Чернобаевке российские командиры показали себя бездарными

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  • 20.03.2022, 8:26
  • 9,392
Зеленский: В Чернобаевке российские командиры показали себя бездарными

Такими, какие они есть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что село Чернобаевка на Херсонщине, где ВСУ шесть раз уничтожили технику оккупантов, войдет в историю войн.

В своем обращении он заявил, что украинские защитники шесть раз уничтожали захватчиков под этим селом, и шесть раз они все равно туда приходят.

«Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какие они являются — бездарными, способными просто сдать своих людей на убой», — отметил Зеленский.

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