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Генштаб ВСУ: Российские оккупанты, наступавшие на Харьков, отказались воевать

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  • 20.03.2022, 8:33
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Генштаб ВСУ: Российские оккупанты, наступавшие на Харьков, отказались воевать

Также они отговаривают сослуживцев.

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину, несут большие потери в столкновениях с Вооруженными силами Украины, проинформировал 20 марта в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Карательные подразделения Росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, свои потери захватчики восстанавливают за счет устаревшей и частично неисправной техники.

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование относительно 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой", – пишет Генштаб.

По его информации, начальник подразделения российских террористических войск "получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

"Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", – утверждают в ВСУ.

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