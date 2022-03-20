закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине запретили деятельность коллаборационных партий

6
  • 20.03.2022, 8:45
  • 4,622
В Украине запретили деятельность коллаборационных партий

Партии Медведчука, Мураева и Шария — под запретом.

Совет нацбезопасности и обороны Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении. 

"СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо", - сказал президент.

Минюсту поручено принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина