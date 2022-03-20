Почему попытки Путина оккупировать Украину обречены 1 Бен Коннейбл

20.03.2022, 8:54

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Россияне столкнулись с наихудшими для захватчиков обстоятельствами.

Украинцы отважно защищают свою страну от российской агрессии, тем не менее войска президента РФ Владимира Путина захватили или в полушаге от того, чтобы захватить целый ряд городов на юге и востоке Украины.

Не исключено, что в ближайшие месяцы России удастся установить контроль от Киева на севере до Одессы на юге и Донбасса на востоке. Если это произойдет, российские оккупанты возьмут на себя ответственность за приблизительно 20 млн человек, проживающих на территории размером с Норвегию.

Однако это было бы чрезвычайно сложной задачей даже при самых благоприятных обстоятельствах. А, к несчастью для россиян, они столкнулись с наихудшим для оккупирующей державы стечением обстоятельств. Исторические примеры оккупации и контрпартизанских операций свидетельствуют о надвигающейся катастрофе. Шансов, что Россия успешно оккупирует Украину, практически нет.

Во всех примерах успешной оккупации иностранными державами есть нечто общее. Как правило, вероятность мягкой оккупации выше при условии, что захватчиков приветствует гражданское население; они сотрудничают с лояльными к ним местными властями; могут рассчитывать на дееспособные местные силы обороны; применяют снисходительные, гуманные меры контроля гражданского населения; лишили повстанцев убежища; не позволяют противодействующим иностранным державам помешать оккупации. С трудностями сталкиваются все оккупационные режимы, однако некоторые из них оказываются успешными. Например, в целом успешными были оккупации коалиционными силами Германии, Боснии и Косово.

Но оккупация Украины не будет похожа ни на один из этих трех случаев. Если предположить, что Россия захватит обширные территории этой страны (впрочем, Путин все еще может решить провести переговоры о выводе своих войск), и что украинцы продолжат сопротивляться захватчикам, ряд факторов будет играть как на руку России, так и против нее.

Преимуществом для путинских войск станет культурная и географическая близость. Американским оккупационным силам в Ираке и Афганистане было очень сложно понять местное население и найти с ним общий язык. Российским оккупантам в Украине не грозят подобные трудности. Большинство украинцев владеют русским языком. Культурные нормы оккупантов и жертв оккупации во многом схожи. Эти общие черты облегчат взаимодействие, необходимое для того, чтобы повлиять на некоторых украинцев и убедить их поддержать оккупацию или, по крайней мере, смириться с ней.

Кроме того, оккупанты осуществляют свою деятельность с военных баз, расположенных сразу за общей границей — это открывает относительно короткие пути подвоза и дает возможность быстро обеспечить подкреплением или передислоцировать войска на территории Украины, если возникнет такая необходимость. Но на этом все преимущества для России исчерпываются.

Крайне маловероятно, что украинцы поддержат российскую оккупацию. Жители Херсона и Мелитополя начали активно протестовать против нее практически сразу после захвата этих городов. За пределами пророссийских анклавов на востоке Донбасса, сторонников вторжения ничтожно мало. Отсутствие народной поддержки и активная, повсеместная враждебность по отношению к оккупантам обычно коррелируют с неудавшейся оккупацией.

У России почти наверняка не получится создать марионеточное правительство, которое украинцы признали бы законным. И вряд ли украинские граждане станут выстраиваться в очереди у призывных пунктов, чтобы служить в пророссийских военизированных полицейских формированиях или армии. Отсутствие поддержки означает, что слабо подготовленным российским солдатам придется обеспечивать руководство и безопасность на всей оккупированной территории. А активное сопротивление захватчикам предвещает изнурительную партизанскую войну.

При этом бойцы сил сопротивления смогут рассчитывать на помощь сограждан и мощную иностранную поддержку. 89 исторических примеров свидетельствуют о том, что если у повстанцев есть убежище, они с большой вероятностью победят. Если у партизан есть безопасное место для мобилизации, отдыха, вербовки и обучения своих сил, расправиться с ними фактически невозможно. Весьма вероятно, что, базируясь на западе страны, украинцы смогут продолжать борьбу годами, а если потребуется, то и десятилетиями. Если же, несмотря на политические и экономические трудности, сохранится международная поддержка, запад Украины также будет служить перевалочным пунктом для оружия, снаряжения и боеприпасов, которые партизаны будут использовать для уничтожения российских оккупантов.

Судя по всему, русские уверены, что смогут принудить украинцев к повиновению, разрушив их инфраструктуру и сломив их волю к борьбе. Действительно, в некоторых случаях близкое к абсолютному уничтожение коррелирует с подчинением. Однако, если у русских есть хоть капля надежды взять под свой контроль или аннексировать восток Украины, им придется восстанавливать разрушенную ими же инфраструктуру. Это мероприятие будет невероятно затратным, и, скорее всего, они не смогут себе этого позволить или не сумеют довести до конца. Кроме того, разрушая инфраструктуру Украины и убивая мирных жителей, россияне создают устойчивые первопричины враждебности, которая еще долгие годы будет подогревать партизанское движение.

У русских в роли оккупантов далеко не лучшая репутация. Они бушевали в Чечне в 1994 году и были вынуждены прибегнуть к нелепой звериной жестокости в 1999—2000 годах, чтобы подавить население, по численности, возможно, в двадцать раз уступающее тому, что они стремятся взять под свой контроль в Украине.

По всей вероятности, войска, которым было дано задание оккупировать Украину, слабо или вообще не обучены выстраиванию военно-гражданских отношений или ведению противопартизанской войны. Особенно плохо подготовлены к непростому взаимодействию с жителями оккупированных территорий и работе по предотвращению дальнейшего усиления антироссийских настроений, срочники, которых заставили участвовать во вторжении.

Учитывая высокую вероятность того, что оккупация окажется слишком обременительной или неудачной, многие эксперты размышляют над тем, какие реальные альтернативы есть у Путина. Очень может быть, что никаких. Как показал опыт США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, оккупации бывают незапланированными. И потому, как любят говорить украинцы русским захватчикам, добро пожаловать в ад.

Бен Коннейбл, «Новое время»

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