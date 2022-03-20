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На Багамах нашли миллиарды долларов, связанных с РФ и режимом Лукашенко

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  • 20.03.2022, 9:06
  • 13,330
На Багамах нашли миллиарды долларов, связанных с РФ и режимом Лукашенко

Деньги нашел центробанк страны.

Багамский Центробанк нашел связанные с Россией и Беларусью активы почти на $3 миллиарда, сообщает Reuters.

Речь идет о международных банках и трастовых компаниях.

Напомним, что ранее Багамы присоединились к санкциям против России и режима Лукашенко.

Багамы являются одной из наиболее популярных налоговых гаваней, в которой практически полностью отсутствует налогообложение. Это привлекает клиентов со всего мира, стремящихся открыть здесь офшоры.

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