На Багамах нашли миллиарды долларов, связанных с РФ и режимом Лукашенко

На Багамах нашли миллиарды долларов, связанных с РФ и режимом Лукашенко2
- 20.03.2022, 9:06
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Деньги нашел центробанк страны.
Багамский Центробанк нашел связанные с Россией и Беларусью активы почти на $3 миллиарда, сообщает Reuters.
Речь идет о международных банках и трастовых компаниях.
Напомним, что ранее Багамы присоединились к санкциям против России и режима Лукашенко.
Багамы являются одной из наиболее популярных налоговых гаваней, в которой практически полностью отсутствует налогообложение. Это привлекает клиентов со всего мира, стремящихся открыть здесь офшоры.