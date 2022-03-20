США предлагали Турции передать Украине ракетный комплекс С-400 2 20.03.2022, 9:24

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Это системы российского производства.

США неофициально обсуждали с Турцией возможность отправки в Украину своих систем противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, официальные лица США в прошлом месяце обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало.

Также они добавили, что этот вопрос ненадолго всплывал во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале этого месяца.

Отмечается, что администрация Байдена просит союзников рассмотреть возможность передачи Украине систем С-300 и С-400. Аналитики прогнозируют, что эта инициатива наверняка будет отвергнута Турцией.

Они являются частью более широкой дискуссии о том, как Соединенные Штаты и их союзники могут сделать больше для поддержки Украины.

Эксперты отмечают, что Турция умудрилась ходить по лезвию бритвы в сложившейся ситуации и передача российских С-400 Украине могла бы вызвать гнев РФ.

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