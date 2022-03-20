«Продолжай бороться, Украина»: ветеран из Польши трогательно обратился к украинцам 20.03.2022, 9:40

Якуб-Томаш Новаковский

Он назвал украинцев героическим народом, который храбро борется за свою землю.

Ветеран из Польши Якуб-Томаш Новаковский поддержал украинцев, которые мужественно борются с российскими оккупантами. Видеообращение Новаковского появилось в сети, пишет unian.net.

Ветеран был в рядах польской Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании против нацистов в 1944 году.

"Обращаюсь к тебе, дорогой и героический народ, который так храбро борется за свою землю и независимость против варварского российского вторжения, которое уничтожает вашу прекрасную страну. Посылаю вам всестороннюю поддержку от польских военных. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали во времена немецкой и советской оккупации", - сказал он.

Ветеран признался, что знает несколько украинских песен и даже спел одну из них.

"Продолжай бороться, Украина. Защищай свою независимость. Я верю, что помощь для тебя будет каждый раз больше государств, которые пассивны, но в конце концов поймут - если вас не защитить, то наступит их черед", - подытожил ветеран.

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