Американский Институт изучения войны: Украина победила Россию на первом этапе боевых действий 11 20.03.2022, 9:56

Фото: Getty Images

Война может зайти в тупик.

Украинские Силы обороны разгромили первоначальную российскую кампанию войны, которую страна-агрессор начала 24 февраля. Она была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату крупных украинских городов, но потерпела неудачу.

В дальнейшем путинская армия продолжит попытки продвинуться на разных направлениях, но перспективы ее успеха маловероятны. Война, скорее всего, перейдет в фазу тупика, который может длиться недели или месяцы, говорится в материале аналитического центра в США – Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), пишет "Обозреватель".

Усилия агрессора потерпят неудачу

"Российские силы продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях поля военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели. Обоснованным ответом РФ на эту ситуацию было бы завершение этой кампании, принятие возможной длительной оперативной паузы и разработка нового плана... Вместо этого они продолжают подпитывать небольшие группы подкреплений в постоянных усилиях по поддержанию текущей кампании. Мы считаем, что эти усилия потерпят неудачу", – говорят военные аналитики.

Они подчеркивают, что "окончательное падение Мариуполя" на Донетчине вряд ли высвободит достаточно боевой мощи страны-агрессора, чтобы резко изменить исход первоначальной кампании. Российские войска сосредоточили вокруг города значительную боевую мощь, направив 8-ю общевойсковую армию на восток и группировки своих войск в Крыму на запад.

"Если бы россияне взяли Мариуполь быстро или с относительно небольшими потерями, они, вероятно, смогли бы перебросить достаточно боевых сил на запад, в сторону Запорожья и Днепра, чтобы угрожать этим городам. Однако затянувшаяся осада Мариуполя серьезно ослабляет российские силы на этом направлении", – констатируют в ISW.

Силы обороны Украины разгромили начальную российскую кампанию войны

Там напомнили о ликвидации командира элитной российской 150-й мотострелковой дивизии – генерал-майора Олега Митяева, указывающую на очевидные масштабы потерь, которые украинские защитники наносят этим формированиям оккупантам. Также отмечается, что блоковые бои в самом Мариуполе отнимают у российских военных время, инициативу и боевую мощь.

РФ не удастся захватить крупные города

Тем временем силы РФ на юге, считают американские военные аналитики,"сосредоточены на наступлении на Кривой Рог, предположительно, чтобы изолировать, а затем взять Запорожье и Днепр с запада".

"Но вряд ли они смогут захватить какой-либо из этих городов в ближайшие недели, если вообще смогут. Кривой Рог – город с населением более 600 000 человек, сильно укрепленный. Запорожье и Днепр тоже большие. Российские военные изо всех сил пытались взять Мариуполь, меньший, чем любой из них, с начала войны с большей боевой мощью, чем сейчас они продвигаются к Кривому Рогу. Так, российское наступление на этом направлении, вероятно, захлебнется, как это произошло со всеми другими его наступлениями на крупные города", – говорится в материале.

Специалисты признают, что российские военные продолжают задействовать небольшие группы подкреплений для локальных боевых действий, а не концентрировать их для начала новых крупномасштабных операций. Предполагается, что РФ продолжает набирать части морской пехоты со всех флотов, так как они относительно более боеспособны, чем рядовые полки и бригады.

Путинская армия терпит неудачу в войне против Украины

"Морская пехота, входящая в состав Черноморского флота, вероятно, является крупнейшим резервом, который российские военные еще не вводили. Большая ее часть, вероятно, была погружена на десантные корабли у побережья Одессы с начала войны, готовые высадиться недалеко от города, как только российские силы из Крыма обеспечат надежную наземную линию связи. Однако вероятность того, что они из полуострова в ближайшем будущем создадут такую связь, становится маловероятной", – пишут аналитики.

Война может зайти в тупик

В ISW подчеркивают, что кульминацией первоначальной российской военной кампании стало создание тупиковой ситуации на большей части территории Украины. Силы РФ окапываются на периферии Киева и в других местах, пытаясь укрепить "контроль" над территориями, которые они ныне занимают. Оккупанты пополняют запасы и стремятся усилить части на статических позициях, чтобы удерживать примерно свои нынешние передовые позиции в течение некоторого времени.

Специалисты указывают, что эту оценку подтверждают спутниковые снимки от Maxar Technologies, на которых видно, как российские войска роют окопы и заграждения в Киевской области. Помимо этого, комментарии депутатов российской Госдумы о "принуждении Украины к капитуляции", считают в ISW, могут отражать пересмотренный подход РФ к "прекращению этого конфликта на выгодных для нее условиях", но на них не уйдет Украина.

"Тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Тупик – это не перемирие и не прекращение огня. Это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки", – предполагают специалисты Института изучения войны.

Там подчеркивают, что непрерывная и расширенная поддержка Украины со стороны Запада будет иметь жизненно важное значение для того, чтобы страна прошла через этот новый период.

