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В Беларуси обновили базу «тунеядцев»

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  • 20.03.2022, 10:04
  • 10,540
В Беларуси обновили базу «тунеядцев»
Фото: bortnikau.livejournal.com

Некоторые из них получат потяжелевшие жировки.

В Беларуси в начале марта обновили базу «не занятого в экономике населения». В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за октябрь-декабрь прошлого года. Тем, кто попал в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду, пишет s13.ru.

Эту базу обновляют раз в три месяца. Чтобы не попасть в нее с начала марта, нужно было до 21 января подтвердить занятость. Это можно сделать через комиссию «по координации работы по содействию занятости».

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «иждивенцев» они вырастут примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный «иждивенцем» оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

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