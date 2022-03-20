закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии и получил отказ

33
  • 20.03.2022, 10:15
  • 9,696
Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии и получил отказ

Президент Украины отказался покинуть страну.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном королевстве, но тот отказался.

Об этом британский лидер рассказал в интервью Sunday Times, отметив, что предоставление убежища президенту Украины и его семье обсуждалось.

По словам премьера, Зеленский всегда ясно давал понять, что останется в Украине, и что его долг — оставаться с соотечественниками. Также он сказал, что восхищается им.

«Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером», — заявил Джонсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип