Банки Грузии не обслуживают карты российской платежной системы «Мир» 10 20.03.2022, 10:35

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Прием этих карт для оплаты считается нарушением закона.

С российской платежной системой «Мир» в Грузии не работает ни один банк или провайдер платежного обслуживания, сообщили в Национальном банке страны. Финансовый регулятор предупредил, что по этой причине прием для оплаты банковский карт «Мир» будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность, сообщает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили о планах торговых центров в Батуми принимать к оплате карты «Мир». В начале марта грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать билеты по картам «Мир», но вскоре перестала.

Россияне вынуждены ездить за границу с картами «Мир», поскольку российские карты систем Visa и MasterCard не работают за рубежом. Международные платежные системы ограничили свою деятельность в России из-за войны в Украине.

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