Украинцы под Изюмом ликвидировали замруководителя инженерных войск западного военного округа РФ 5 20.03.2022, 11:02

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По направлению на Изюм оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону войск ВСУ.

Украинские военные под Изюмом ликвидировали заместителя руководителя инженерных войск западного военного округа России. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его данным, по направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону войск ВСУ, однако безуспешно.

"Оккупанты в эти сутки нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО: это районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи. Благодаря Вооруженным силам Украины россияне существенно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодня фиксируем разведывательные летательные аппараты», - написал Синегубов.

Утром украинские военные пресекли попытку проникновения в город российских диверсионно-разведывательных групп. Они открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия, но украинские бойцы разгромили оккупантов

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