Что может означать отъезд лукашенковских дипломатов из Киева 38 20.03.2022, 11:44

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Зловещий знак.

23 февраля Украину покинули все российские дипломаты. А 24-го началось вторжение.

После этого посольство Беларуси оставалось в Киеве еще почти месяц. Но 19 марта последний лукашенковский дипломат покинул Украину, пишет «Салiдарнасць».

Очевидная параллель порождает следующую версию: российская военная машина забуксовала в Украине, для продвижения ей остро не хватает живой силы. Владимир Путин и Сергей Шойгу перебрасывают новые подразделения, которые порой находятся за тридевять земель. А тут «без дела мается» белорусская армия. Значит, надо дожать Александра Лукашенко, чтобы подведомственные ему войска тоже приняли участие в...

Судя по всему, у правителя Беларуси не было большого желания посылать солдат в Украину. Но что, если Кремль сделал «предложение, от которого невозможно отказаться»?

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко тоже обратил внимание на отъезд дипломатов:

— Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60.

Есть, правда, и другой вариант. Например, возможно, дипломаты выехали, потому что Москва предупредила Минск о готовящемся яростном штурме Киева. К этой версии склоняется бывший сотрудник МИДа Беларуси Павел Мацукевич. Киев обстреливали и раньше, но не приходится исключать, что бомбардировки станут ковровыми, а то и будет применено оружие массового поражения...

Собственно, вышеописанные сценарии вполне могут быть совмещены. Остается также небольшая вероятность, что отъезд дипломатов связан с другими причинами.

Но ближайшие дни будут очень тревожными...

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