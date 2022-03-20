Декоммунизация и депутинизация 10 Владимир Пастухов

20.03.2022, 11:51

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Из недобитого коммунизма вырос обыкновенный фашизм.

Как говорил мой любимый герой из фильма Гая Риччи "Джентльмены" в сходной ситуации, "Такое не развидеть".

Вчерашнее сборище в Лужниках – это, конечно, увеличительное стекло с большим искривлением, но от масштабов "искривляемого" все равно оторопь берет.

В общем, пора подумать о будущем. Оно ведь все равно наступит, хоть и кажется, что сегодня крокодил солнце России проглотил. И в этом будущем с этими персонажами придется что-то делать, потому что они перейдут в него вместе с нами. Сначала они впадут в полную, почти клиническую депрессию и апатию, уровень которой будет соответствовать нынешнему возбуждению. И нам снова покажется, как и 30 лет назад, что их больше нет, а если есть, то ими можно пренебречь как предельно слабой величиной. И если мы опять так поступим, то они снова воспрянут ото сна и явятся нам в каком-нибудь очередном экзотическом виде.

Не надо повторять ошибки.

То, что мы имеем сегодня, есть следствие непроведенной в стране декоммунизации. Мы ограничились вялой критикой сталинизма, не тронув ту глыбу, из которой он вырос. За это и платим.

Все тут уперлись в люстрацию людей. Может быть, и это придется делать. Но в первую очередь придется заняться люстрацией идей. Декоммунизация и депутинизация – это процессы, которые уже совершенно очевидно станут содержанием всей следующей эпохи в истории России.

Владимир Пастухов, kasparov.ru

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