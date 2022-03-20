Лукашенко боится, что белорусы получат оружие 26 20.03.2022, 12:15

24,188

Диктатор паникует.

Александр Лукашенко подписал указ об усилении в силовых структурах условий хранения оружия, чтобы исключить возможного доступа к нему третьих лиц.

Как отмечается в опубликованном указе от 17 марта, это касается Государственного комитета судебных экспертиз, Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В частности, новый порядок обращения боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов предусматривает необходимость их хранения только в специально оборудованных помещениях, которые «обеспечивают сохранность, безопасность их хранения и исключают доступ к ним посторонним лицам».

Если такие помещения отсутствуют, упомянутые структуры должны передать свое оружие на сохранение в ближайшие подразделения своих структур, в которых такие специальные помещения есть, или передать в органы внутренних дел или пограничной службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».