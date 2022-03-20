Лукашенко боится, что белорусы получат оружие

Лукашенко боится, что белорусы получат оружие26
- 20.03.2022, 12:15
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Диктатор паникует.
Александр Лукашенко подписал указ об усилении в силовых структурах условий хранения оружия, чтобы исключить возможного доступа к нему третьих лиц.
Как отмечается в опубликованном указе от 17 марта, это касается Государственного комитета судебных экспертиз, Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
В частности, новый порядок обращения боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов предусматривает необходимость их хранения только в специально оборудованных помещениях, которые «обеспечивают сохранность, безопасность их хранения и исключают доступ к ним посторонним лицам».
Если такие помещения отсутствуют, упомянутые структуры должны передать свое оружие на сохранение в ближайшие подразделения своих структур, в которых такие специальные помещения есть, или передать в органы внутренних дел или пограничной службы.