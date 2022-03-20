Боно: Сегодня святой Патрик — это Зеленский 20.03.2022, 12:48

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Сегодня Ирландия — это Украина.

Лидер ирландской группы U2 Боно написал стих, в котором сравнил президента Украины Владимира Зеленского со святым Патриком, который, по легенде, изгнал из Ирландии всех змей. Стих зачитала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на "Ланче друзей Ирландии" 17 марта, пишет "Гордон".

18 марта Боно разместил стих в аккаунте группы U2 в Twitter.

"У меня есть традиция посылать лимерик [шуточный стих] Нэнси Пелоси для обеда в честь Дня святого Патрика на протяжении многих лет. В этом году лимерик неправильный и совсем не смешной. Мы поддерживаем народ Украины и его лидера. Он не был написан для публикации, но раз уж его озвучили, то вот он", – подписал музыкант публикацию.

О, святой Патрик, он изгнал змей

Своими молитвами, но их недостаточно

Для змеи, которая символизирует восставшее зло

И прячется в вашем сердце, когда оно разбивается.

И зло восстало, друзья мои

Из тьмы, живущей в некоторых людях.

Но в горе и страхе –

Вот когда могут появляться святые

Чтобы снова выгнать этих старых змей.

Они страдают за нас, чтобы мы освободились

От психопата в человеческой семье.

Горе и боль Ирландии

Теперь это Украина

А имя святого Патрика теперь Зеленский.

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