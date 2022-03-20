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Россия использует гражданский аэропорт в Гомеле для ударов по Украине

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  • 20.03.2022, 12:53
  • 5,330
Россия использует гражданский аэропорт в Гомеле для ударов по Украине

С аэропорта в белорусском городе взлетел беспилотник с боекомплектом.

Министерство обороны РФ предоставило доказательства использования Гомельского гражданского аэропорта для нанесения ударов по Украине, сообщает NEXTA.

На сайте Министерства обороны Россия сегодня опубликовали видеоролик, на котором снят взлет беспилотника «Орлан» с боекомплектом с аэродрома Гомеля. Кроме этого на видео демонстрируются ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме после проведенной атаки.

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