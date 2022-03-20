Российский оккупант рассказывает жене о бегстве своей бригады, а она ему о дефиците сахара 20.03.2022, 13:13

1,228

Появился перехват СБУ.

СБУ перехватила информацию об очередной "секретной тактике" российских захватчиков: хотят слинять "с минимальными потерями".

Об этом сообщает censor.net.

Так, в разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными. "Славетная армия путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь.

"Наша армия уже не справляется, дох#я урона понесла" - утверждает россиянин, поэтому командир батальона принял волевое решение –

"Здесь бригады уже ни#я не осталось. Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями"

Кроме этого оккупант говорит, что отстреливаться от защитников Украины у них тоже нет возможности из-за проблем с оружием.

"Не та война, вообще не та. Я думал все в России за#бись, оказывается их#я не за#бись", - говорит в отчаянии оккупант.

"Получается, вас просто на смерть туда бросили?", – говорит жена и жалуется, что у них тоже не все так хорошо и "даже сахара в магазинах нет".

"Чем больше таких решений будут принимать оккупанты - тем лучше для них. Потому что наша цель - уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика "бегать" - единственная верная для захватчиков. Украина обязательно победит! Слава Украине!" , – уверены в свою очередь в Службе безопасности Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».