Более 3 тысяч фур ожидают выезда на границе Беларуси с ЕС 1 20.03.2022, 13:18

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Больше всего — на литовском направлении.

На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают 3010 фур. Такие данные на 12:00 публикует сайт Госпогранкомитета.

На границе с Латвией перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось свыше 235 грузовиков, «Урбаны» — 110.

На белорусско-литовском направлении перед пунктом пропуска «Бенякони» ожидают 500 большегрузов, «Каменный Лог» — более 410, «Привалка» — 290, «Котловка» — 280, «Видзы» — 65.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска «Козловичи» скопилось 600 фур, «Берестовица» — 520.

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