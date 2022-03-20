Более 3 тысяч фур ожидают выезда на границе Беларуси с ЕС

Более 3 тысяч фур ожидают выезда на границе Беларуси с ЕС1
- 20.03.2022, 13:18
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Больше всего — на литовском направлении.
На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают 3010 фур. Такие данные на 12:00 публикует сайт Госпогранкомитета.
На границе с Латвией перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось свыше 235 грузовиков, «Урбаны» — 110.
На белорусско-литовском направлении перед пунктом пропуска «Бенякони» ожидают 500 большегрузов, «Каменный Лог» — более 410, «Привалка» — 290, «Котловка» — 280, «Видзы» — 65.
На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска «Козловичи» скопилось 600 фур, «Берестовица» — 520.