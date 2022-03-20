Украинская разведка: Окружением Путина рассматривается его отравление, несчастный случай или внезапная болезнь 3 20.03.2022, 13:23

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Также украинское ГУР назвало возможного преемника главы Кремля.

В среде российской элиты формируется группа оппозиционных к Владимиру Путину людей. Рассматривается его устранение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – российская элита рассматривает возможность отстранения Путина. В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к Владимиру Путину. Их цель - скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", - сообщает разведка.

По данным ГУР, определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Он в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ - роковые просчеты в войне против Украины.

"Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии. Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают различные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева.

Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.

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