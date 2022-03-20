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Минздрав Украины запретил белорусские лекарства

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  • 20.03.2022, 14:11
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Минздрав Украины запретил белорусские лекарства

В список попали 39 наименований.

Министерство здравоохранения Украины со вчерашнего дня прекратило действие регистрации 39 лекарственных средств из Беларуси. В список попали производители или заявители, юридический адрес которых находится в Беларуси.

В перечень попали такие препараты как «Ацикловир-Белмед», «Арпефлю», «Ноксивин», «Мукасат» и другие.

— Лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности, — отметил украинский минздрав. — Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили дженерики, то есть неоригинальные препараты.

— Оригинальные лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством, — говорится в сообщении министерства.

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