Минздрав Украины запретил белорусские лекарства

Минздрав Украины запретил белорусские лекарства4
- 20.03.2022, 14:11
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В список попали 39 наименований.
Министерство здравоохранения Украины со вчерашнего дня прекратило действие регистрации 39 лекарственных средств из Беларуси. В список попали производители или заявители, юридический адрес которых находится в Беларуси.
В перечень попали такие препараты как «Ацикловир-Белмед», «Арпефлю», «Ноксивин», «Мукасат» и другие.
— Лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности, — отметил украинский минздрав. — Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили дженерики, то есть неоригинальные препараты.
— Оригинальные лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством, — говорится в сообщении министерства.