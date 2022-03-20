Украинские нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в Мариуполе
- 20.03.2022, 14:17
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Город продолжает героически держать оборону.
Нацгвардейцы уничтожили танк, БТР и русскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе.
Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор censor.net Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись с фрагментом уличного боя в Мариуполе.
«Полк Нацгвардии уничтожает танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе! Видео записано из прицела украинского БТР-4. Потрясающий героизм и мастерство наших воинов! 18 суток в полном окружении, штурмы, бомбардировки, но они еще сильнее оккупантов!», - написал Бутусов в комментарии к записи.