закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в Мариуполе

  • 20.03.2022, 14:17
  • 7,532
Украинские нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в Мариуполе

Город продолжает героически держать оборону.

Нацгвардейцы уничтожили танк, БТР и русскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе.

Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор censor.net Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись с фрагментом уличного боя в Мариуполе.

«Полк Нацгвардии уничтожает танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе! Видео записано из прицела украинского БТР-4. Потрясающий героизм и мастерство наших воинов! 18 суток в полном окружении, штурмы, бомбардировки, но они еще сильнее оккупантов!», - написал Бутусов в комментарии к записи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип