Украинские нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в Мариуполе 20.03.2022, 14:17

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Город продолжает героически держать оборону.

Нацгвардейцы уничтожили танк, БТР и русскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе.

Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор censor.net Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись с фрагментом уличного боя в Мариуполе.

«Полк Нацгвардии уничтожает танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе! Видео записано из прицела украинского БТР-4. Потрясающий героизм и мастерство наших воинов! 18 суток в полном окружении, штурмы, бомбардировки, но они еще сильнее оккупантов!», - написал Бутусов в комментарии к записи.

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