В Украину начали прибывать группы боевиков из ЧВК «Вагнера»34
- 20.03.2022, 14:29
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Их цель — ликвидация Зеленского и топовых украинских чиновников.
В воскресенье, 20 марта, в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, которые связаны с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК «Лига» («Вагнер») Евгением Пригожиным, сообщает Главное управление разведки Украины.
В разведке заявили, что основная задача преступников — ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.
«Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов», — сказано в сообщении.
По информации разведки, ключевые «мишени» наемников, в частности украинский президент Владимир Зеленский, главае его Офиса Андрей Ермак, а также премьер Денис Шмигаль.