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Группа из 15 мигрантов прошла из Беларуси в Польшу через реку

  • 20.03.2022, 14:38
  • 7,042
Группа из 15 мигрантов прошла из Беларуси в Польшу через реку

Их задержали.

За 19 марта из Беларуси и Польшу пытались незаконно проникнуть 64 иностранца из Ирака, Египта, Йемена и Сирии, пишет Пограничная служба Польши. Задержано четыре человека, которые помогали мигрантам.

На участке Бобровники задержана группа из 15 человек. Они прошли в Польшу через реку Свислочь.

Часть людей, которые прибыли в Беларусь, чтобы потом попасть в ЕС, все еще находятся в логистическом центре «Брузги».

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