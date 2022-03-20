Ребята, норма не вернется 4 Борис Акунин

20.03.2022, 14:50

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Борис Акунин

24 февраля все переменилось.

Странное ощущение от переписки с так называемыми "обычными россиянами". Я имею в виду людей, не интересующихся политикой (мой-то привычный круг общения состоит только из "политизированных").

Так вот, я с изумлением наблюдаю, что большинство жителей Российской Федерации, кажется, еще не поняли, до какой степени после 24 февраля все переменилось. Им, конечно, не нравится "спецоперация", но она, бог даст, скоро закончится, и все опять вернется в норму, ну и вообще "все не так однозначно".

Изнутри информационного пузыря, в котором существуют "обычные россияне", не видно всей глубины – выразимся культурно – ямы, в которую свалил страну ее мудрый вождь.

Ребята, норма не вернется. Никогда. То, что устроил Путин, непоправимо. От РФ отвернулся весь – без преувеличения весь – мир. Последний бастион нейтральности, Китай, трещит и качается, видя, что обещанный блицкриг провалился. Впереди только "страна – осажденный лагерь", охота на "пятую колонну" (состав которой будет все время расширяться), бедность и "железная стена".

Мой совет обслуге режима – всякого рода силовикам, судьям, пропагандистам и стукачам. Не увлекайтесь, не проявляйте рвения. Подумайте о своем будущем. Через невеликий промежуток времени каждого рьяного спросят: "Зачем же ты оказался первым учеником, скотина?".

Борис Акунин, "Фейсбук"

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