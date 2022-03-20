«Нет, нас надули. Пообещали, а теперь назад в ад»7
- 20.03.2022, 14:58
- 19,918
Оккупант рассказал девушке о тяжелой ситуации российских войск в Украине.
Российский оккупант по телефону жалуется, что их обмануло руководство, домой сейчас их не будут возвращать. Вместо этого путинскую армию заставляют воевать и дальше против Украины, бросая в самое "пекло".
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора русского солдата, пишет unian.net.
Так, сначала оккупант признается, что "людей все меньше", то есть россияне несут потери в войне с ВСУ. Девушка спрашивает у него, не будут ли они возвращаться.
"Нет, нас надули. Пообещали, а теперь назад", - сказал российский захватчик.
Девушка спрашивает у него, тправляют ли их "в ад", на что он отвечает утвердительно.