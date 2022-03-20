«Нет, нас надули. Пообещали, а теперь назад в ад» 7 20.03.2022, 14:58

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Оккупант рассказал девушке о тяжелой ситуации российских войск в Украине.

Российский оккупант по телефону жалуется, что их обмануло руководство, домой сейчас их не будут возвращать. Вместо этого путинскую армию заставляют воевать и дальше против Украины, бросая в самое "пекло".

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора русского солдата, пишет unian.net.

Так, сначала оккупант признается, что "людей все меньше", то есть россияне несут потери в войне с ВСУ. Девушка спрашивает у него, не будут ли они возвращаться.

"Нет, нас надули. Пообещали, а теперь назад", - сказал российский захватчик.

Девушка спрашивает у него, тправляют ли их "в ад", на что он отвечает утвердительно.

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