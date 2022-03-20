Российские фашисты в Украине расстреляли из танка дом престарелых 10 20.03.2022, 15:11

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Погибли 56 человек.

Российские оккупанты в Украине расстреляли из танка дом престарелых в Кременной, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Били в упор, 56 человек погибли.

Убийство мирных жителей произошло 11 марта, но возможность сообщить об этом появилась только сейчас, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Цинично и умышленно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и стали стрелять. Те, кто доживал свой век в доме – 56 человек – погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат», - сообщил Гайдай.

Добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

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