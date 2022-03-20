Лукашенко поставил на лузера 5 Валерий Карбалевич

20.03.2022, 15:21

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Шансов на выигрыш в этой партии у режима нет.

Никогда за 30 лет существования независимой Беларуси внутриполитическая и экономическая ситуация в стране не зависела от внешних факторов так, как сейчас.

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Россия уже проиграла

Война России против Украины запустила глобальные процессы, которые определят дальнейшую судьбу не только нашего региона, но в значительной степени и всего мира. И задача политического руководства небольших государств состоит в том, чтобы вписаться в эти процессы, уловить доминирующие тенденции, поставить на победителя и получить все возможные дивиденды.

В этом плане проблема Беларуси состоит даже не столько в том, что правящий режим все яйца сложил в одно лукошко, на этом кровавом ипподроме поставил на одну лошадь. Вся стратегия поведения Лукашенко в этой войне построена на уверенности в победе России. Или демонстрации такой уверенности. Вот в интервью японскому телеканалу TBS 17 марта Лукашенко заявил: «Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже». По сути, у него сейчас просто нет выбора, и ему ничего не остается, как убедить себя, свое окружение в правильности такой политической линии.

Поэтому судьба Беларуси во многом будет зависеть от того, как будут развиваться события в России, в каком состоянии РФ выйдет из войны.

И вот тут перед Лукашенко вырисовывается главная проблема. Чем бы ни закончилась эта война, она станет сильным катализатором деградации России. Развитие этой страны заблокировано на институциональном уровне. РФ выбрасывается из глобальной экономики. Ускорится технологический разрыв между Россией и Западом (а также Китаем). Легко предположить, что случится с экономикой РФ, если Запад откажется от импорта российской нефти и газа. Вряд ли может рассчитывать на передел мира в свою пользу страна, которая не в состоянии убедительно победить Украину. После трех недель войны любая победа РФ будет пирровой. Время работает против России. Каждый день войны — это новый шаг к разрушению прежнего статуса РФ.

Таким образом, Лукашенко в этой смертельной игре поставил явно на аутсайдера, лузера. Шансов на выигрыш в этой партии у лукашенковской Беларуси нет. Белорусская драма переходит в новую стадию.

Симптомы экономического кризиса

Сейчас главный внутриполитический фактор Беларуси – это резкое ухудшение всех экономических показателей. Именно экономика под воздействием западных санкций теперь главным образом будет влиять на все политические процессы.

До сих пор заявления белорусских официальных лиц относительно санкций носили весьма оптимистичный характер. Дескать, мы их не боимся, они принесут только пользу, найдем выход, переориентируемся на новые рынки, нас не запугать.

Но вот во время визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Москву 14 марта в его высказываниях звучали совсем другие акценты. Он заявил, что масштаб санкций против Беларуси больше, чем против России («Ряд санкций повторяют введенные в отношении РФ, а ряд превосходят»). По его словам, введено эмбарго на поставки практически всех экспортно ориентированных секторов экономики, а также введено фактическое эмбарго на поставку западных комплектующих, сырья. А белорусская банковская система «попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США». «Если мы не предпримем никаких мер, то это повлечет разрыв платежного баланса, резкий рост инфляции и падение доходов населения», — сказал премьер-министр.

Новые санкции еще только введены, а признаки экономического кризиса уже отчетливо проявились.

Рубль уже обесценился на треть. Вследствие дефицита валюты введены ограничения на валютном рынке. В условиях санкций работают банки.

В магазинах исчезают некоторые товары, происходит значительный рост цен.

На глазах обваливается экспорт. Евросоюз запретил поставки около 70% товаров, которые туда экспортировала Беларусь. В прошлом году на Украину приходилось почти 14% нашего экспорта, теперь он минимизируется.

Из страны уходит западный капитал, происходит масштабная релокация из Беларуси компаний IT-сектора.

Российская экономическая помощь

Единственным источником помощи Беларуси остается Россия. По итогам визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Москву 14 марта, его переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным можно сделать только некоторые выводы.

По словам белорусского главы правительства, принято решение о реструктуризации и рассрочке госкредитов, предоставленных Россией, «переводе их с валюты в российский рубль». То есть вроде бы дефолт Беларуси пока не грозит.

Что касается цен на нефть и газ, то Лукашенко 15 марта заявил: «Энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российской Федерации — то, что мы всегда требовали от России».

Так ли это на самом деле, трудно сказать. Надо подождать информацию от российской стороны, потому что очень часто интерпретация договоренностей, достигнутых Минском и Москвой, не совпадает. И сейчас Лукашенко важно заверить номенклатуру и население, что все в порядке, он обо всем договорился, так что не паникуйте.

Похоже, белорусское правительство надеется, что теперь, когда западные компании ушли с российского рынка, для белорусских предприятий открылись свободные ниши, которые они легко могут заполнить. Однако оправдаются ли эти надежды, ведь покупательная способность в России резко снижается.

Кроме того, учитывая дефицит импортных товаров, комплектующих, возрастает конкуренция за них. Поэтому из-за введенных Россией запретов на вывоз большого перечня товаров на белорусско-российской границе стоят сотни грузовиков, которые везут товары в Беларусь.

Какие бы меры ни предпринимали белорусское и российское правительства, факт остается фактом: сейчас Беларусь и Россия — друзья по несчастью. И это скоро станет ясно для обществ обеих стран.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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