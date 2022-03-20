Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 миллиарда

Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 миллиарда10
- 20.03.2022, 15:26
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Также была заморожена недвижимость 30 граждан РФ.
Франция заморозила активы Центробанка России на сумму в €22 млрд. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.
«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млрд», — сказал он в эфире французской радиостанции.
Кроме того, во Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.