«Если Лукашенко ввяжется в войну, его повесят на центральной площади Минска» 30 20.03.2022, 15:39

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Или денацифируют как Каддафи.

Украинский политолог Юрий Романенко считает, что если белорусские войска войдут в Украину, то Лукашенко подпишет себе смертный приговор:

— Наступление из Беларуси на Украину. Чего хотят и чего будет.

России надо, чтобы Украина держала силы по всему периметру, потому они хотят использовать белорусов как живое мясо, которые пустят под нож ВСУ, пока россияне будут наносить удары с помощью авиации и ракет.

Как говорил Путин в 2014 году, что впереди будут идти женщины и дети. В данном случае 40 тыс белорусская армия выступает в таком качестве. Это закономерный итог политики Лукашенко, который превратил всю страну в пушечное мясо Путина.

Белорусы должны понимать, что лучший формат их участия в этой войне — переход целыми подразделениями на нашу сторону. Вешайте белые флаги и вместе с техникой к нам. В этом случае вас ждет гражданство ЕС, горячий чай, теплый борщ и почет. Оружие мы отдадим белорусам, которые готовы свергать Лукашенко и отправим назад в Беларусь делать это святое дело. Лукашенко должен понимать, что прямое участие РБ закончится тем, что вооруженный народ повесит его на центральной площади или денацифицирует как Каддафи.

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