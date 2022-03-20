ВСУ уничтожили склад российских оккупантов с топливом 20.03.2022, 15:51

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Бойцы уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.

Украинские военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили склад российских оккупантов и ликвидировали часть техники, пишет unian.net.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и опубликовал предоставленное Минобороны видео.

"На видео виден момент точного попадания в склад россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Кроме этого, защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль", - отметил он.

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