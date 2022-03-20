Почему ЕС сократил выдачу виз белорусам? 20.03.2022, 16:15

2,346

В некоторых европейских посольствах почти не осталось работников.

Почему ЕС сократили выдачу виз для белорусов? Об этом «Немецкой волне» рассказал посол Евросоюза Дирк Шубель

— ЕС пообещал, что люди в Беларуси по-прежнему смогут получать визы. Однако недавно некоторые страны ЕС ужесточили визовый режим. Является ли это временной мерой, или другие страны ЕС могут последовать их примеру?

— Это компетенция каждого отдельного государства-члена. ЕС это не решает. Но это может быть и вопросом нехватки персонала. Например, в Минске в посольствах Литвы и Латвии практически никого не осталось. Их всех выслали, кроме одного человека, который, так сказать, присматривает за зданием.

Учитывая это, я не думаю, что их можно упрекать, что они не могут выдавать столько виз, как раньше. И в других посольствах, возможно, ситуация похожая, у них тоже был сокращен персонал. Мы не знаем всех подробностей. Это, к сожалению, до сих пор вопрос каждого государства-члена ЕС. И поэтому мы не можем влиять. Но мы как ЕС предпочли бы, чтобы было выдано как можно больше виз для помощи нуждающимся. В том числе, чтобы не терять связь с населением Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».