«Командир ничего не может сказать, мы подчиняемся этому нерусскому»
- 20.03.2022, 16:23
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Российские офицеры теряют власть в отрядах.
Российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине. Кроме того, они становятся неконтролируемы для кремлевских кураторов.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.
«Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать. Командир ничего не может сказать, мы подчиняемся этому нерусскому», – рассказывает российский оккупант своей матери.