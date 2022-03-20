Из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские контрольные работы 23 20.03.2022, 16:40

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России далеко даже до статуса «бумажного тигра».

Директорам школ как минимум в трех районах Петербурга с понедельника, 21 марта, рекомендовали приостановить проведение Всероссийских проверочных работ, если они проводятся не в электронном виде. Об этом сообщает издание о петербургской политике «Ротонда».

«Для образовательных учреждений, у кого выбран бумажный вариант, ВПР приостанавливаются с 21.03.2022. Обращаем ваше внимание на то, что бумагу и картриджи необходимо сохранить, так как впереди проведение основного периода ГИА», — говорится в сообщении, которое получили на днях учителя школ одного из районов.

Причиной такого решения стала нехватка бумаги, говорится в письме, которое спустили в школы районные чиновники.

Руководитель одной из школ Красносельского района рассказал изданию, что в минувшую пятницу районные чиновники также опрашивали школы о том, сколько бумаги понадобится на печатные материалы для проведения ЕГЭ.

Всероссийская проверочная работа — ежегодная контрольная работа в российских школах.

1 марта финская химическая компания Kemira перестала поставлять в Россию и Беларусь хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой, пригодной для использования. На следующий же день крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленобласти прекратил выпуск листов А4.

На фоне этого бумага в офлайн и онлайн-магазинах подорожала в несколько раз. На маркетплейсах цена на бумагу варьируется от 700 рублей до двух тысяч за одну пачку, а в некоторых офлайн-магазинах бумагу стали продавать в ограниченном варианте — не более двух пачек в одни руки, например. Однако полки все равно стоят пустыми.

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