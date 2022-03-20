Между Россией и Беларусью возобновляются регулярные автобусные маршруты 17 20.03.2022, 16:51

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Также запускаются новые поезда.

После отмены ограничений на передвижение между Россией и Беларусью возобновляются регулярные автобусные маршруты.

«Гомельоблавтотранс» сейчас изучает спрос на пассажирские перевозки.

С 25 марта организовывается регулярный международный маршрут Мозырь — Москва. Будет спрос, откроются и маршруты к Клинцам, Новозыбково, Брянску.

Белорусская железная дорога со 2 мая запускает поезд Минск — Анапа. Проезд этим поездом предусмотрен только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

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