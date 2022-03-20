закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский оккупант рассказал, как они убивают мирных украинцев с детьми: «Троих уложил!»

  • 20.03.2022, 17:24
  • 13,280
Российский оккупант рассказал, как они убивают мирных украинцев с детьми: «Троих уложил!»

Аудиоперехват.

Российские оккупанты признаются, что расстреливают в Украине всех подряд, даже детей.

Об этом один из рашистов рассказал по телефону. Аудиоперехват разговора опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем YouTube-канале.

"Мы всех еб*шим подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел - "салам алейкум" и в расход его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан из колонны выскочил и их троих уложил", - говорит о зверствах оккупант.

Ранее в Офисе генпрокурора рассказали, что 115 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой -29, Черниговской - 30, Николаевский - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 - областях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип