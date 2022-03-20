Российский оккупант рассказал, как они убивают мирных украинцев с детьми: «Троих уложил!» 20.03.2022, 17:24

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Аудиоперехват.

Российские оккупанты признаются, что расстреливают в Украине всех подряд, даже детей.

Об этом один из рашистов рассказал по телефону. Аудиоперехват разговора опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем YouTube-канале.

"Мы всех еб*шим подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел - "салам алейкум" и в расход его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан из колонны выскочил и их троих уложил", - говорит о зверствах оккупант.

Ранее в Офисе генпрокурора рассказали, что 115 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой -29, Черниговской - 30, Николаевский - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 - областях.

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