В Украине продлили военное положение до 25 апреля
- 20.03.2022, 17:49
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Военное положение действует в Украине с 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий военное положение с 26 марта до 25 апреля.
Военное положение действует в Украине с 24 февраля — первого дня военного вторжения России.
Военное положение — это особый правовой режим, дающий специальные полномочия государственным органам власти для предотвращения угрозы. В состав местных администраций вводятся военные, наделенные полномочиями гражданской власти, как, например, полиция. Если в регионе начинаются активные боевые действия, власть полностью переводится на военное командование и военные администрации.